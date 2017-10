Unilever weer fors in de min op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - Unilever was vrijdag opnieuw de grootste daler bij de hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam. Ook TomTom werd lager gezet na tegenvallende resultaten. Over het algemeen lieten de Europese beurzen zeer beperkte koersuitslagen zien.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,1 procent hoger op 545,39 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 826,51 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent, Frankfurt ging een fractie omlaag.

Unilever stond onderaan de AEX met een min van 2 procent. Het levensmiddelenconcern verloor een dag eerder al bijna 6 procent na een tegenvallend kwartaalbericht.

ArcelorMittal

ArcelorMittal profiteerde van een adviesverhoging door UBS en ging aan kop met een winst van 2,8 procent. Het staalconcern kondigde tevens een pakket maatregelen aan om bezwaren uit Brussel tegen de overname van zijn Italiaanse branchegenoot Ilva weg te nemen.

KPN daalde 0,7 procent, na aankondiging dat topman Eelco Blok volgend jaar vertrekt bij telecombedrijf. Hij zal worden opgevolgd door Maximo Ibarra, die hiervoor werkte bij het Italiaanse telecombedrijf Wind.

AkzoNobel

AkzoNobel, dat ex-dividend noteerde, daalde 0,7 procent. De Amerikaanse verffabrikant PPG Industries heeft geen interesse meer in zijn concurrent. De wisselingen in de leiding en de haperende resultaten van Akzo zorgen er volgens topman Michael McGarry voor dat PPG geen nieuwe poging zal doen om het bedrijf over te nemen.

In de MidKap zakte TomTom 1,9 procent, na een verlaging van de omzetverwachting. De navigatiespecialist kondigde eerder al aan het mes te zetten in zijn consumententak, die onder meer navigatiekastjes en sporthorloges maakt, en verwacht daardoor lagere opbrengsten.

Volvo

Volvo steeg in Stockholm 7 procent tot het hoogste niveau ooit, na sterke kwartaalcijfers van de Zweedse truckmaker. In Frankfurt verloor Daimler 1,2 procent. De Duitse automaker boekte de afgelopen maanden minder winst door extra kosten om emissiesystemen van oudere dieselauto's aan te passen.

De euro was 1,1791 dollar waard, tegen 1,1844 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 51,15 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 57,16 dollar per vat.