Beleggersclaims tegen Daimler om dieselkwestie stapelen zich op

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: autoindustrie

STUTTGART (AFN/DPA) - Boze beleggers hebben via een Duitse rechtbank nog eens honderden miljoenen euro's aan schadevergoedingen geëist van Daimler. Ze vinden dat het Duitse moederbedrijf van Mercedes-Benz te laat openheid van zaken heeft gegeven over verdenkingen van gesjoemel met uitstootmetingen bij dieselauto's.

In één proces alleen al eisen beleggers bijna 250 miljoen euro aan schadevergoedingen, meldde de rechtbank van Stuttgart. Daarnaast zijn drie andere zaken tegen het autoconcern goed voor claims ter waarde van 100 miljoen euro. Samen met de al lopende procedures tegen Daimler komt dat neer op ruimschoots meer dan 1 miljard euro aan geëiste schadeloosstellingen.

Justitie in Duitsland verdenkt Daimler ervan in bepaalde dieselauto's illegale technologie te hebben verwerkt, waardoor de uitstootwaardes in laboratoriumtests gunstiger leken dan ze in werkelijkheid waren. Verschillende groepen beleggers beweren dat Daimler te laat met informatie kwam over de financiële gevolgen van deze affaire. Aandelen die ze op dat moment kochten of bezaten werden daardoor minder waard, zonder dat ze zich dit realiseerden.

Daimler trof onlangs al een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de milieutoezichthouder EPA wegens het dieselschandaal. Volgens de Amerikaanse autoriteiten verkocht Daimler tussen 2009 en 2016 in de VS 250.000 dieselauto's met sjoemelsoftware. De autofabrikant kocht voor 1,5 miljard dollar verdere vervolging af in de VS. Daimler spreekt alle beschuldigingen van fraude met emissietests tegen.