MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Investeerders Bain Capital en Carlyle Group krijgen mogelijk hulp van Advent International in de overnamestrijd rond verlichtingsbedrijf Osram Licht. Volgens bronnen praten de investeerders momenteel over het samen optrekken in een poging de Duitse onderneming voor de neus weg te kapen van de Oostenrijkse sensormaker AMS.

AMS deed eerder een bod van 38,50 euro per aandeel op Osram, terwijl Bain en Carlyle niet verder kwamen dan 35 euro per aandeel. Osram sprak daarop al zijn steun uit voor de poging van AMS. Bain en Carlyle lieten daarop al weten steun te zullen zoeken in de overnamestrijd.

De bronnen zeggen dat gesprekken tussen de investeerders nog gaande zijn en dat nog niets zeker is. Vertegenwoordigers van Bain, Carlyle en Advent wilden niet reageren.