Weg vrij voor reddingsplan Banca Carige

GENUA (AFN/BLOOMBERG) - Aandeelhouders van de Italiaanse Banca Carige hebben zich achter een kapitaalverhoging van 700 miljoen euro geschaard. Ze stemden op een speciaal belegde vergadering in met de uitgifte van nieuwe aandelen. Daarmee ligt de weg vrij voor een uiterste reddingspoging voor de bank.

Banca Carige verkeert al langer in financiële problemen. Begin dit jaar greep de Europese Centrale Bank in door er bewindvoerders aan te stellen. Die ingreep was nodig nadat de belangrijkste aandeelhouder van Banca Carige, zakenman Vittorio Malacalza, zich tegen een eerder reddingsplan keerde.

Dit keer stemde Malacalza voor reddingsmaatregelen, die met circa 91 procent van alle stemmen werden goedgekeurd. Het nieuwe plan omvat onder andere de verkoop van 240 miljoen euro aan nieuwe aandelen aan een interbancair fonds dat Italiaanse spaarrekeningen veilig moet stellen. Datzelfde fonds zet bovendien 315 miljoen euro aan obligaties van Carige om in aandelen.