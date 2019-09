Grote installatie Saudi Aramco snel op stoom

Wat is er dan niet duidelijk ? Iran heeft eerst die oorlog in Jemen uitgelokt. Want ze hadden altijd de optie om er gewoon buiten te blijven. En dan was het een conflict tussen de Houthies en de regering van jemen gebleven. Maar ze zijn er niet buiten gebleven, ze hebben voor oorlog en chaos gekozen. En als ze aan die sancties weten te ontsnappen terwijl die productie van Saudi-Arabië nog intact is zijn ze er zelf ook niets mee want dan gaat de prijs van een vat olie naar 10 usd. Er is nu al teveel olie.