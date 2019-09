Meer ontslagen bij reorganiserend Commerzbank

Gepubliceerd op | Views: 324

FRANKFURT (AFN) - Commerzbank schrapt naar verwachting nog eens 4300 voltijdsbanen als onderdeel van een reorganisatie. Die banenreductie komt bovenop de duizenden arbeidsplaatsen die al zouden verdwijnen bij de Duitse bank.

Commerzbank noemt de maatregel "spijtig, maar onvermijdelijk". Er verdwijnen overigens niet alleen banen bij de op één na grootste bank van Duitsland. Op afdelingen die het financieel concern als strategisch belangrijk beschouwt, komen er 2000 werkplekken bij.

De ingreep in het personeelsbestand staat in voorlopige plannen voor een nieuwe strategische koers. Later deze maand beslist de raad van commissarissen van Commerzbank of die doorgang vinden.

Zwakke resultaten

Commerzbank ziet zich gedwongen in de kosten te snijden, na zwakke resultaten tegen een achtergrond van de afzwakkende Duitse economie en lage rentes. Een beoogde fusie met Deutsche Bank liep eerder dit jaar spaak.

De ontslagen vallen samen met meer investeringen in technologie. Commerzbank wil vooral klanten van zijn private bank en divisie voor het midden- en kleinbedrijf vaker via mobiele systemen bedienen.

In het licht van die digitalisering wil de bank Comdirect, waarvan Commerzbank meerderheidsaandeelhouder is, laten samensmelten met moederbedrijf. Tegelijkertijd mikt de bank op de verkoop van zijn meerderheidsbelang in het Poolse mBank om de kas te spekken.