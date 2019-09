Wall Street opent met kleine winsten

Gepubliceerd op | Views: 275

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht positief aan de laatste sessie van de week begonnen. Beleggers reageren op het gegeven dat ook China, in navolging van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve, rentetarieven verlaagde. Daarmee wordt de indruk gewekt dat grote centrale banken klaarstaan om de impact op de economie van de langdurige handelsstrijd tussen de VS en China goeddeels op te vangen.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 27.144 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 3014 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,1 procent aan tot 8193 punten.

Vertegenwoordigers van de economische grootmachten VS en China praten vrijdag weer verder in Washington. Naar verluidt komt de Amerikaanse president Donald Trump, vermoedelijk als teken van goede wil, met een uitzonderingslijst voor 400 productsoorten uit China waarop importtarieven rusten.

Bouw- en ingenieursbedrijf McDermott beleefde in de openingsminuten een koerssprong van 45 procent door een bod op de divisie voor de petrochemische industrie. Het bod hangt aan de divisie een prijskaartje van 2,5 miljard dollar. Een dag eerder verloor het bedrijf ruim een kwart van zijn beurswaarde wegens zorgen over een mogelijk faillissement.

General Motors (GM) verloor 0,2 procent. De automaker staat in de schijnwerpers om de staking die deze week bij GM is begonnen. Vakbond United Auto Workers spreekt van vooruitgang bij de loononderhandelingen, maar ziet nog veel onopgeloste pijnpunten in het overleg.