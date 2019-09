Fed grijp weer in op repo-markt

Gepubliceerd op | Views: 204 | Onderwerpen: Federal Reserve

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse Federal Reserve heeft vrijdag, voor de vierde dag op rij en zoals eerder al aangekondigd, 75 miljard dollar in het Amerikaanse financiële systeem gepompt. Daarmee wil de centrale bank de stijgende rentes op de markt voor kortetermijnleningen tegengaan en plotselinge krapte in liquiditeit opvangen.

Dat bleek uit een verklaring van de New York Fed. Het gaat om de markt voor zogenaamde repurchase-contracten, waarbij geld kan worden geleend in ruil voor Amerikaanse staatsleningen. Die repo's worden beschouwd als belangrijk smeermiddel voor het financiële systeem in de Verenigde Staten. Bij een stijgende rente worden leenkosten voor bedrijven en consumenten juist hoger, wat ongunstig is. De rente op dergelijke transacties steeg wederom zeer sterk en zakte wat na de ingreep.