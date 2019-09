'Hogere opening Wall Street voorzien'

Gepubliceerd op | Views: 104

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York beginnen vrijdag naar verwachting met winsten aan een nieuwe handelsdag. De ogen zijn gericht op het handelsoverleg tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China in Washington, die alvast een idee kunnen geven over de toon waarop later op hoger niveau wordt onderhandeld.

Naar verluidt komt de Amerikaanse president Donald Trump met een uitzonderingslijst voor 400 productsoorten uit China waarop importtarieven rusten. De stap, waarover Politico en CNBC berichtten, zou een teken van goede wil kunnen zijn in het lopende handelsoverleg.

In de nasleep van de renteverlaging door de Fed van woensdag, kwam een van de kopstukken van de centralebankenkoepel met een verklaring voor zijn verzet tegen de neerwaartse bijstelling van een kwart procentpunt. James Bullard, het hoofd van de St. Louis Federal Reserve, wilde een verlaging van een half procentpunt omdat de Amerikaanse maakindustrie volgens hem al in een recessie zit.

Voorbeurshandel

Bij de bedrijven stond bouw- en ingenieursbedrijf McDermott in de voorbeurshandel bijna 80 procent hoger. Een dag eerder verloor het bedrijf nog bijna 27 procent wegens zorgen over een mogelijk faillissement. De onderneming heeft nu een bod ontvangen op haar onderdeel voor de petrochemische industrie, dat daarbij wordt gewaardeerd op 2,5 miljard dollar.

General Motors staat in de schijnwerpers om de staking bij het autoconcern die deze week is begonnen. De vakbond United Auto Workers spreekt van vooruitgang bij de loononderhandelingen, maar ziet nog veel onopgeloste pijnpunten in het overleg.

Penney

Winkelketen J.C. Penney is volgens ingewijden in gesprek over een herstructurering van zijn schulden. Daarmee zou het bedrijf meer speelruimte krijgen in de aanloop naar het belangrijke feestdagenseizoen.

Op de Amerikaanse aandelenbeurzen wordt overigens rekening gehouden met hogere handelsvolumes en veel volatiliteit. Het is namelijk 'quadruple witching day', waarbij de opties op aandelen, indices, futures en stockfutures expireren.

Donderdag was het beeld op Wall Street verdeeld. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 27.094,79 punten. De bredere S&P 500-index sloot vlak op 3006,79 punten. De Nasdaq dikte 0,1 procent aan tot 8182,88 punten.