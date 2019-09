Vopak voorziet hogere bezettingsgraad

Gepubliceerd op | Views: 409

ROTTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Vopak verwacht dat de bezettingsgraad van zijn opslagtanks in het vierde kwartaal toeneemt, in aanloop naar nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Dat zei topman Eelco Hoekstra donderdag.

Per 1 januari 2020 gaan nieuwe regels over uitstoot van zwavel door rederijen in. Opslagtanks die voldoen aan de nieuwe regelgeving zijn maanden vooruit geboekt, aldus de bestuurder. Het bedrijf zette zo'n 40 miljoen euro opzij voor bijvoorbeeld nieuwe pijpleidingen en pompen om brandstoffen met een hoog en laag zwavelgehalte te kunnen scheiden of eventueel mengen. Volgende week meert het eerste schip dat brandstof met een laag zwavelgehalte vervoert bij een terminal van Vopak in Rotterdam aan.

Verder liet de topman weten dat het afstoten van Vopak-terminals in Amsterdam en Hamburg goed verloopt.