Analisten Barclays zien zwak kwartaal Unilever

Gepubliceerd op | Views: 508

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Unilever zal over het derde kwartaal waarschijnlijk zwakke resultaten rapporteren. Dat denken analisten van Barclays, die er op wijzen dat de marktomstandigheden zwakker zijn geworden en het Brits-Nederlandse levens- en verzorgingsmiddelenconcern worstelt met concurrentie van Procter & Gamble in de Verenigde Staten.

Ook wijzen de kenners op de "extreme splitsing" tussen Unilever en branchegenoot Nestlé, die juist zijn beste periode in jaren in de Verenigde Staten beleeft.

Het groepsvolume van Unilever, exclusief Brazilië, was in het tweede kwartaal nagenoeg vlak en de trends zullen waarschijnlijk in het huidige kwartaal niet verbeteren. Barclays, dat een neutral-advies heeft op Unilever, verwacht daarbij dat de divisie voor huishoudelijke verzorging zal vertragen en dat dit niet gecompenseerd wordt binnen de onderneming.

Het aandeel Unilever stond vrijdag omstreeks 13.40 uur 0,6 procent lager op 54,16 euro.