Hoofdpijndossier Rolls-Royce duurt voort

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce loopt verdere vertraging op met het wegwerken van problemen met zijn Trent 1000-motoren. Het Britse bedrijf heeft meer moeite met het vinden van vervangende onderdelen dan aanvankelijk verwacht.

Problemen met de bewuste vliegtuigmotoren, die zijn ontworpen voor de Boeing 787 Dreamliner, spelen al sinds 2016. Door een ontwerpfout konden in bepaalde turbineonderdelen scheurtjes ontstaan. Tal van vliegtuigen moeten daardoor langer aan de grond blijven tot het mankement is weggewerkt.

Rolls-Royce verwacht pas in het tweede kwartaal van volgend jaar de achterstand in onderhoudswerkzaamheden aan de Trent 1000-motoren te hebben weggewerkt. Dat is later dan de onderneming eerder voorspelde. Rolls-Royce zette al ruim een miljard pond opzij voor de kwestie.