Houders Gemalto kunnen aandelen nog ruilen

AMSTERDAM (AFN) - De laatste houders van aandelen Gemalto krijgen tot 4 oktober de tijd om hun stukken over te dragen aan Thales. Het Franse technologiebedrijf heeft Gemalto overgenomen en begon in april een zogeheten uitrookprocedure om de ontbrekende ongeveer 3 procent van de aandelen in handen te krijgen.

De rechter moest er deze week aan te pas komen om de knoop door te hakken. Uiteindelijk krijgen de laatste aandeelhouders bovenop de oorspronkelijke biedprijs per aandeel van 51 euro nu 0,49 euro extra aan rente. De aandelen die niet worden aangeboden aan Thales worden uiteindelijk rond 9 oktober automatisch overgezet en betaald.