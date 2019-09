Alychlo breidt belang in SnowWorld uit

Gepubliceerd op | Views: 245

ZOETERMEER (AFN) - Investeerder Alychlo heeft zijn belang in SnowWorld uitgebreid tot 85,9 procent. De grootaandeelhouder lichtte twee opties om aandelen te verwerven, waarmee het 328.424 extra aandelen in handen kreeg.

Voor de effecten werd 8 euro per stuk betaald. In totaal heeft Alychlo nu 3.390.468 aandelen SnowWorld in bezit.