ISLAMABAD (AFN/RTR) - Pakistan heeft groen licht gegeven voor de bouw van vijf terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Shell is één van de partijen die aan de slag mag.

De lng-terminals moeten over twee tot drie jaar klaar zijn. Pakistan kampt nu nog met een chronisch gastekort. Daar moet een einde aan komen én de export van gas moet verdrievoudigen. In het land is vooral gas nodig voor de industrie, zoals voor kunstmestmakers.

Naast Shell zijn ook ExxonMobil, Trafigura en verschillende bedrijven uit het Midden-Oosten betrokken bij de nieuwe terminals.