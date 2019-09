'Damrak opent licht lager'

Gepubliceerd op | Views: 993

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs opent vrijdag naar verwachting wat lager. Ook elders in Europa lijken de graadmeters in de min te beginnen. Beleggers blikken eind van de handelsweek terug op een reeks van versoepelende monetaire maatregelen van centrale banken en houden de oliemarkt en geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten. Ook zijn ze alert op eventuele nieuwe geluiden over de Chinees-Amerikaanse handelsvete.

Aan het bedrijvenfront verkocht zorgtechnologiebedrijf Philips zijn restbelang in verlichtingsbedrijf Signify. Het concern deed in totaal 13,8 miljoen aandelen van zijn voormalige onderdeel van de hand. De transactie bracht zo'n 357 miljoen euro op. Verder plakten analisten van Barclays een overweight-advies op Philips.

KPN weet ook de aandacht op zich gericht. Bij Proximus-baas Dominique Leroy, die binnenkort aan het roer van KPN komt te staan, zijn huiszoekingen uitgevoerd vanwege een gerechtelijk onderzoek naar misbruik van voorkennis bij het verhandelen van Proximus-aandelen.

Vopak

Vopak beweegt mogelijk ook. Kenners van Jefferies voerden het advies op het aandeel van het tankopslagbedrijf op naar kopen van houden.

Bij de kleinere bedrijven is er aandacht voor Sligro. Het groothandelsbedrijf kreeg een claim aan de broek van het consortium Jumbo en Coop. De twee supers namen vorig jaar de EMTÉ-winkels van Sligro over maar volgens hen ontwikkelde de winstgevendheid van die winkels niet zoals verwacht. Sligro noteert vrijdag ook ex-dividend.

Federal Reserve

De Federal Reserve verlaagde woensdag de rente in de Verenigde Staten, na een vergelijkbare monetaire maatregel eerder deze zomer in een poging om een vertraging van de Amerikaanse economie te voorkomen. De Japanse en de Britse centrale banken zinspeelden op hun beurt op mogelijke renteverlagingen op korte termijn.

De olieprijs zette wederom een stijgende lijn in na berichten dat Saudi-Arabië olie moet importeren om aan de leveringsafspraken te kunnen voldoen. Twee belangrijke olievelden in het Midden-Oosterse land werden aangevallen door drones waardoor 5 procent van de wereldwijde olieproductie stil kwam te liggen. De Saudi's en de Amerikanen denken dat Iran achter de aanval zat.

Winsten

De Europese beurzen sloten donderdag met winsten. De AEX-index klom 0,4 procent op 579,08 punten. De MidKap kreeg er 0,3 procent bij tot 840,50 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent, Londen steeg met 0,6 procent. Wall Street sloot donderdag verdeeld. De Dow-Jonesindex verloor 0,2 procent tot 27.094,79 punten. De brede S&P 500 eindigde vlak en technologiebeurs Nasdaq dikte 0,1 procent aan.

De euro was 1,1057 dollar waard, tegen 1,1047 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 58,58 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 64,75 dollar per vat.