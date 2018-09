Winstwaarschuwing en afwaardering Nyrstar

Gepubliceerd op | Views: 1.443

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - De in Brussel genoteerde zinkproducent Nyrstar kent een buitengewoon vervelende dag. Het Belgische bedrijf kwam na het slot van de beurshandel met een stevige winstwaarschuwing naar buiten, terwijl het eerder op de dag een afwaardering van kredietbeoordelaar Moody's aan zijn broek kreeg.

Nyrstar gaf aan dat het onderliggende bedrijfsresultaat in de tweede helft van dit jaar aanzienlijk lager zal uitvallen dan in de eerste helft. Dat komt door de fors gedaalde prijzen van zink en lagere vergoedingen voor verwerking. Volgens Nyrstar ligt de zinkprijs nu ongeveer een kwart lager dan het gemiddelde in de eerste jaarhelft. Zink wordt gebruikt in bijvoorbeeld de bouw, industrie en geneeskunde.

Moody's schroefde de kredietbeoordeling van Nyrstar met één stap omlaag, van B3 naar Caa1. De outlook is stabiel. De verlaging hangt onder meer samen met de hoge schuldenlast. Nyrstar heeft smelterijen en mijnen in Europa, Australië en Noord-Amerika. Er is ook een locatie in het Brabantse Budel.