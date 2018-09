WDP opent nieuw gebouw in Luxemburg

Gepubliceerd op | Views: 262

WOLVERTEM (AFN) - Het Belgische vastgoedbedrijf WDP heeft zijn tweede gebouw met een oppervlakte van 25.000 vierkante meter voor Auchan Retail Luxembourg en Innovation First geopend.

Verder laat WDP weten dat er een start is gemaakt met de werkzaamheden voor gebouw drie, eveneens 25.000 vierkante meter, waarvan reeds een oppervlakte van 15.000 vierkante meter is verhuurd. Meteen is 60 procent van dit derde gebouw dat naar verwachting eind 2019 in gebruik wordt genomen, voorverhuurd, aldus WDP.