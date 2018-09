Gepubliceerd op | Views: 911

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan donderdag naar verwachting voor een hogere opening. Beleggers houden vast aan het positieve sentiment op Wall Street in de afgelopen dagen. De markt verwerkt tevens een uithaal van de Amerikaanse president Donald Trump naar oliekartel OPEC.

,,Het OPEC-monopolie moet de olieprijzen verlagen'', twitterde Trump. ,,We beschermen de landen van het Midden-Oosten, ze zouden niet lang veilig zijn zonder ons, en toch blijven ze aandringen op hogere en hogere olieprijzen.''

De president drong er eerder al op aan dat Saudi-Arabië en andere OPEC-landen hun olieproductie opschroeven om wegvallende productie uit het door sancties getroffen Iran te compenseren. Voorbeurs stond de prijs van Amerikaanse olie 0,1 procent in de min, op 71,04 dollar per vat. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs en een vat hiervan werd verhandeld voor 79,01 dollar.

Handelsconflict

Ook het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China blijft de gemoederen bezighouden, zonder voor veel onrust te zorgen. Topman Jamie Dimon van de grote bank JPMorgan Chase nuanceerde de situatie in een interview nog maar eens: ,,Het is geen handelsoorlog, ik noem het een schermutseling.''

Verder is er wederom aandacht voor de wietsector. Cronos slaat de handen ineen met Aleafia Health bij een onderzoek naar het gebruik van marihuana bij de behandeling van slapeloosheid. Woensdag maakte cannabisproducent Tilray al een flinke koerssprong na speculaties onder beleggers over mogelijke investeringen in de onderneming door Coca-Cola en AB InBev.

Sky

Sportmerk Under Armour heeft aangekondigd 3 procent van zijn wereldwijde personeelsbestand te schrappen. Dat komt neer op ongeveer 400 banen. Ook heeft de onderneming die kampt met stevige concurrentie van bijvoorbeeld Nike en Adidas de financiële verwachtingen bijgesteld.

De strijd om de miljardenovername van het Britse mediabedrijf Sky nadert inmiddels een ontknoping. De Amerikaanse kabelreus Comcast en 21st Century Fox, dat Sky wil doorsluizen naar Disney, krijgen in een veiling één dag de tijd om het beste bod uit te brengen. De knoop wordt op zaterdag doorgehakt.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag ook al overwegend met winst de handel uitgegaan. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de plus op 26.405,76 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,1 procent tot 2907,95 punten. Alleen technologiebeurs Nasdaq ging iets omlaag, met 0,1 procent naar 7950,04 punten.