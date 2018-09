Gepubliceerd op | Views: 892 | Onderwerpen: energie

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO MeesPierson is positiever geworden over aandelen in de energiesector. De vermogensbeheerder van ABN AMRO heeft zijn positie in energie-aandelen daarom opgeschroefd, staat in een update over de beleggingsstrategie.

,,Onze positieve prognoses voor de olieprijzen zijn voor ons een reden om nog positiever te zijn over de energiesector'', verklaart hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels. ,,Stijgende olieprijzen hebben een directe impact op de grote oliemaatschappijen. Bovendien is er indirect een positieve uitwerking op bedrijven actief in de oliedienstverlening, omdat een hogere olieprijs tot meer investeringen leidt.''

Vorige maand verhoogde ABN AMRO MeesPierson de positie in grondstoffen al van neutraal naar overwogen. Dit was gebaseerd op een positieve inschatting van de energieprijzen en gunstige prognoses voor andere soorten grondstoffen.

ECB

De vermogensbeheerder ziet aandelen in de financiële sector nu juist als wat minder kansrijk. ,,Onder andere de politieke situatie in Italië, de blootstelling aan de markten in de Europese periferie en Turkije, en het trage tempo waarin de Europese Centrale Bank (ECB) de rente terugbrengt naar een normaler niveau, spelen hierbij een rol.''

ABN AMRO MeesPierson blijft de situatie op de obligatiemarkt verder lastig vinden en is daarom terughoudend met obligaties in de portefeuille. De rente op de belangrijkste Europese staatsobligaties is nog altijd laag.