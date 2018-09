Europese beurzen winnen terrein

Gepubliceerd op | Views: 673 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen wonnen donderdag terrein. Beleggers lijken zich steeds minder zorgen te maken over de internationale handelsperikelen. Op het Damrak waren optiekketen GrandVision en financieel dienstverlener Intertrust in trek na positieve handelsberichten van de bedrijven voorafgaand aan investeerdersbijeenkomsten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de plus op 545,95 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 787,24 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,4 en 0,7 procent. Londen won 0,2 procent.

In de MidKap ging GrandVision aan kop met een winst van 5,7 procent. De eigenaar van Pearle en EyeWish verwacht verder een sterk einde van het jaar en handhaafde de financiële doelstellingen. Ook wil het bedrijf de komende jaren verder groeien door overnames en fusies. Ook Intertrust (plus 1,5 procent) bekijkt opnieuw ,,gedisciplineerde" overnames. De Verenigde Staten en Azië worden daarbij gezien als belangrijkste regio's.

TomTom

TomTom won 2 procent. Het navigatiebedrijf verloor in de afgelopen twee handelsdagen bijna een derde aan beurswaarde door het nieuws dat een samenwerkingsverband van Renault, Nissan en Mitsubishi kiest voor Google. Topman Harold Goddijn noemt de deal een 'wake-up call' voor de sector. Volgens hem bestaat het risico dat grote techreuzen als Google de touwtjes in handen krijgen in de autosector.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een winst van 3,5 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos sloot de rij met een verlies van 1,1 procent.

Amazon

Ahold Delhaize daalde 0,9 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil webwinkelreus Amazon de komende jaren zo'n 3000 supermarkten zonder kassa's openen in de VS, een belangrijke markt voor het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern.

Bij de kleinere bedrijven toonde Pharming (plus 17,1 procent) herstel. Het biotechnologie verloor een dag eerder nog ruim 20 procent na tegenvallend nieuws over zijn medicijn Ruconest in de VS.

Euro

In Zürich won Nestlé 0,6 procent. De Zwitserse voedingsmiddelengigant bekijkt de opties voor zijn huidverzorgingsdivisie. Nestlé wil zich meer richten op zaken als voeding, gezondheid en welzijn.

De euro was 1,1704 dollar waard, tegen 1,1686 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 71,40 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,1 procent tot 79,44 dollar per vat.