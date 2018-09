'Overnamedoel GrandVision belooft wat'

Gepubliceerd op | Views: 1.726

AMSTERDAM (AFN) - De doelstelling van GrandVision om meer overnames te doen is veelbelovend, menen analisten van KBC Securities. Zij wijzen erop dat de markt voor optiekketens nog versnipperd is. Daarnaast zien ze de ambitieuze doelstellingen om de online verkopen op te krikken wel zitten.

Wel vonden de kenners de doelstellingen voor de brutowinst (ebitda) met een verwachte groei van circa 5 procent tegenvallen. Voorheen stuurde GrandVision altijd op een hogere groei. Ook een handelsupdate, waarin het moederbedrijf van onder meer Pearl en EyeWish meldde dat de vergelijkbare groei in Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Oost-Europa en Duitsland sterk was, was volgens de marktvorsers iets beter dan verwacht.

KBC heeft een hold-advies voor GrandVision met een prijsdoel van 20 euro. Het aandeel noteerde donderdag iets voor 09.30 uur 3,7 procent hoger op 20,38 euro.