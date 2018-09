Bedrijf achter HelloFresh koopt aandelen in

Gepubliceerd op | Views: 761

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - Start-upinvesteerder Rocket Internet koopt voor 150 miljoen euro aan eigen aandelen in. Het Duitse bedrijf achter onder meer HelloFresh en Delivery Hero stevent af op zijn eerste jaarwinst sinds 2014.

De nettowinst over de eerste helft van het jaar kwam uit op 297 miljoen euro. Het bedrijf heeft daardoor naar eigen zeggen geen noemenswaardige schuld meer, waardoor ruimte over is om aandelen in te kopen.

Rocket Internet is een broedplaats voor bedrijven. Na de beursgang van onder meer HelloFresh lijkt interieurontwerpsite Westwing als volgende aan de beurt te zijn.