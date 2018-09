Topman British American Tobacco treedt terug

Gepubliceerd op | Views: 360

LONDEN (AFN) - Topman Nicandro Durante van sigarettenfabrikant British American Tobacco (BAT) treedt in april volgend jaar terug bij het bedrijf. De maker van onder meer Lucky Strike heeft al een mogelijke opvolger voor de 62-jarige bestuurder in het vizier. Daar zullen later mededelingen over worden gedaan.

Durante hielp BAT door een moeilijke periode heen, met een wereldwijd terugvallende vraag naar sigaretten. Hij sloot een miljardendeal met concurrent Reynolds American, waardoor merken als Camel en Natural American Spirit in de portefeuille van BAT kwamen. Ook zette hij zwaar in op verhitte tabak en alternatieve apparaten met lagere gezondheidsrisico's.