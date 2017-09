Vlak Damrak wacht op Fed

Gepubliceerd op | Views: 780 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak koerste woensdag vrijwel vlak. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers waren in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese markten bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 528,89 punten. De MidKap daalde een fractie tot 815,53 punten. De beurs in Londen stond nagenoeg vlak. Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent.

Grootste daler in de AEX was industrieel toeleverancier Aalberts met een verlies van 0,8 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal ging aan kop met een plus van 0,9 procent. In de MidKap stond advies- en ingenieursbureau Arcadis onderaan met een min van 1,6 procent. Sterkste stijger was trustkantoor Intertrust met een winst van 1,2 procent.

Kiadis Pharma

Bij de kleinere bedrijven klom Kiadis Pharma meer dan 7 procent. De speciale beoordeling die het biotechnologiebedrijf heeft gekregen voor zijn leukemiemedicijn van de Amerikaanse toezichthouder FDA is volgens analisten van KBC Securities goed nieuws voor het bedrijf. Het zorgt ervoor dat makkelijker met de FDA kan worden overlegd wat goedkeuring van het middel kan versnellen.

Sif Holding steeg ruim 3 procent. De funderingsspecialist heeft in samenwerking met Smulders Projects Belgium een order gekregen voor de Triton Knoll Offshore Wind Farm.

ThyssenKrupp

In Frankfurt won ThyssenKrupp 4 procent. Het Duitse concern en het Indiase Tata Steel, de eigenaar van de staalfabriek in IJmuiden, hebben een intentieovereenkomst gesloten over het samengaan van hun Europese staalactiviteiten. Het hoofdkantoor van de joint venture komt in de regio Amsterdam. Als gevolg van de fusie zullen circa 4000 mensen hun baan verliezen.

Inditex daalde 2,5 procent in Madrid. Het Spaanse moederbedrijf van Zara boekte in de eerste helft van het jaar iets minder winst dan analisten hadden verwacht. Ook daalde de winstmarge door de sterkere euro. In Londen won het Britse doe-het-zelf-concern Kingfisher ruim 6 procent na beter dan verwachte halfjaarcijfers.

De euro was 1,1998 dollar waard, tegen 1,1980 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 1 procent in prijs tot 49,98 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 55,47 dollar per vat.