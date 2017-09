'Beurshandel in teken Fed-besluit'

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag waarschijnlijk iets lager. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met nipte verliezen te openen. De beurshandel staat vooral in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese markten naar buiten komt.

Economen verwachten dat de Fed de rente onveranderd zal laten, vanwege de achterblijvende inflatie. Wel wordt verwacht dat de centrale bank meer details zal geven over de afbouw van de omvangrijke balans. Ook zal worden gelet op mogelijke hints op een renteverhoging in december.

Op het Damrak liet biotechnoloog Kiadis Pharma weten een volgende stap te hebben gezet met zijn middel ATIR101. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft het leukemiemedicijn het Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT)-stempel gegeven. Topman Arthur Lahr van Kiadis sprak van een belangrijke mijlpaal.

Sif

Funderingsspecialist Sif maakte bekend in samenwerking met Smulders Projects Belgium een order te hebben gekregen voor de Triton Knoll Offshore Wind Farm. Financiële details werden niet gegeven.

Het Indiase Tata Steel, het moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden, en het Duitse Thyssenkrupp kondigde aan een intentieovereenkomst te hebben gesloten over het samengaan van hun Europese staalactiviteiten. Het hoofdkantoor van de joint venture komt in de regio Amsterdam. Als gevolg van de fusie zullen naar verwachting circa 4000 mensen hun baan verliezen.

Beperkte koersuitslagen

De Europese beurzen gingen dinsdag met beperkte koersuitslagen de handel uit. De AEX-index zakte 0,1 procent tot 528,66 punten en de MidKap daalde ook 0,1 procent, tot 815,88 punten. De DAX in Frankfurt sloot nagenoeg onveranderd. Parijs en Londen wonnen 0,2 en 0,3 procent.

Op Wall Street kropen de beurzen verder omhoog, na de recordstanden van een dag eerder.De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 22.370,80 punten. De brede S&P 500 en de technologiegraadmeter Nasdaq klommen 0,1 procent.

De euro was 1,2011 dollar waard, tegen 1,1980 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent in prijs tot 49,86 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer bij een prijs van 55,37 dollar per vat.