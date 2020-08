Beleidsmakers ECB zijn voorzichtig met trekken conclusies

Gepubliceerd op | Views: 1.092

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - De beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben tijdens hun laatste rentevergadering aangegeven dat ze nog weinig zekerheid hebben wat betreft de economische vooruitzichten en de mate waarin ze monetaire stimuleringsmaatregelen moeten nemen. Volgens de notulen van de sessie in juli waren de centralebankiers duidelijk terughoudend als het gaat om het trekken van conclusies uit vroege tekenen van economisch herstel nadat de lockdownmaatregelen in veel landen waren versoepeld.

De ECB nam in juli geen extra stimuleringsmaatregelen tegen de coronacrisis, na de extra stappen die in juni werden aangekondigd. Ook de rentetarieven bleven zoals verwacht gelijk. Economen hadden al zien aankomen dat de centrale bank dit keer een pas op de plaats zou maken.

ECB-president Christine Lagarde liet destijds in een toelichting weten dat er signalen waren dat de economische activiteit in de eurozone aan het aantrekken was, maar dat die nog duidelijk lager lag dan voor het uitbreken van het coronavirus. De vooruitzichten voor het economisch herstel zijn uiterst onzeker en omgeven door risico's, aldus de Française.