Conjunctuurbarometer VS verder omhoog

Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn in juli opnieuw verbeterd. Dat stelde onderzoeksbureau Conference Board op basis van zijn index van leidende indicatoren.

De graadmeter steeg met 1,4 procent vergeleken met juni. Economen hadden in doorsnee op een stijging met 1,1 procent gerekend. In juni noteerde de index een aangepaste score van plus 3 procent.