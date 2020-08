'Wall Street gaat verder omlaag'

Gepubliceerd op | Views: 1.430

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag lager te gaan openen, na de minnen van een dag eerder toen de stemming werd gedrukt door de notulen van de Federal Reserve. Beleggers op Wall Street verwerken verder onder meer tegenvallende cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten en wat bedrijfsresultaten.

Uit de aantekeningen kwam naar voren dat beleidsbepalers bij de Fed bij hun laatste rentevergadering enigszins afstand hebben genomen van de gebruikelijke belofte om telkens met heldere nieuwe richtlijnen voor het toekomstige pad van de rentetarieven te komen. Dat laatste zit er door alle onzekerheid rond de coronacrisis even niet in.

Het aantal Amerikanen dat zich tot de overheid wendde voor een werkloosheidsuitkering is vorige week tegen de verwachting in toch weer boven de 1 miljoen uitgekomen. In totaal deden ruim 1,1 miljoen mensen vorige week een beroep op het sociale vangnet. Een week eerder dook het aantal aanvragen voor het eerst in maanden onder de 1 miljoen.

Alibaba

De in New York genoteerde Chinese webwinkelgigant Alibaba heeft afgelopen kwartaal weer een flinke groei doorgemaakt, na een lastig begin van het jaar door de uitbraak van corona in China. De tegenhanger van Amazon wist zijn verkopen met meer dan een derde op te voeren en de winst verdubbelde ruimschoots.

De maker van chips en grafische kaarten Nvidia opende de boeken. De omzet ging afgelopen kwartaal sterk omhoog, met ook een gestegen winst. De winstmarge daalde echter in verband met kosten rond de overname van branchegenoot Mellanox die eind april werd afgerond.

L Brands

L Brands, het bedrijf achter lingeriemerk Victoria's Secret en maker van verzorgingsproducten Bath & Body Works, boekte afgelopen kwartaal winst. De resultaten werden geholpen door de boost in onlineverkopen. Kenners hadden juist op een verlies gerekend, mede door de winkelsluitingen.

Cosmeticabedrijf Estée Lauder zag de verkoop met een derde teruglopen in het afgelopen kwartaal doordat wereldwijd veel winkels hun deuren moesten sluiten wegens de uitbraak van het coronavirus. Toegenomen onlineverkopen konden de terugval niet voldoende compenseren.

Chipproducent Intel staat voorbeurs in de plus na bekendmaking voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen in te willen gaan kopen.

Industriële bedrijvigheid

Op macro-economisch gebied werd ook bekend dat de industriële bedrijvigheid rond de stad Philadelphia in augustus minder sterk is gegroeid. Kort na opening komt marktonderzoeker Conference Board met zijn conjunctuurbarometer voor de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,3 procent lager op 27.692,88 punten. De S&P 500 zakte 0,4 procent tot 3374,85 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 11.146,46 punten.