Uitkeringsaanvragen VS toch weer boven de miljoen

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het aantal Amerikanen dat zich tot de overheid wendde voor een werkloosheidsuitkering is vorige week tegen de verwachting in toch weer boven de 1 miljoen uitgekomen. In totaal deden ruim 1,1 miljoen mensen vorige week een beroep op het sociale vangnet.

Een week eerder dook het aantal ww-aanvragen voor het eerst in maanden onder de 1 miljoen. Toen ging het volgens een herzien cijfer om 971.000 aanvragen. Economen hadden verwacht dat de aanvragen dit keer op zo'n 920.000 zouden uitkomen.

Sinds de start van de coronapandemie zijn tientallen miljoenen Amerikanen al dan niet tijdelijk hun baan kwijtgeraakt. Dat er ook nu nog steeds veel aanvragen bij komen, komt door grote reorganisaties die bedrijven aankondigen.