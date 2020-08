'Shell in gesprek over verkoop Noors Gasnor'

Gepubliceerd op | Views: 364

DEN HAAG (AFN) - Olie en- gasconcern Shell is naar verluidt in gesprek om zijn Noorse leverancier van lng (vloeibaar gemaakt aardgas) Gasnor te verkopen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat Shell investeerders heeft benaderd voor een mogelijke deal.

Shell is al langer bezig met het afstoten van onderdelen. Een woordvoerder van het bedrijf weigerde commentaar te geven.

Gasnor levert vloeibaar gemaakt aardgas aan industriële en maritieme klanten in Noorwegen door middel van ruim twintig vrachtwagens en twee tankers. Shell stemde er in 2012 mee in om de controle over het bedrijf over te nemen en betaalde toen 74 miljoen dollar voor de aandelen die het toen nog niet had. Eerder had Shell al een belang van enkele procenten in Gasnor.