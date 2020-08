Industrie Philadelphia groeit minder sterk

Gepubliceerd op | Views: 78

PHILADELPHIA (AFN) - De industriële bedrijvigheid rond de Amerikaanse stad Philadelphia is in augustus minder sterk gegroeid dan in juli. Volgens de Federal Reserve van Philadelphia komt de zogeheten Philly Fed-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, uit op een stand van 17,2 tegen 24,1 een maand eerder.

Economen hadden in doorsnee op een stand van 20,8 gerekend.