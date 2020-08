Estée Lauder verliest omzet wegens door corona gesloten winkels

Gepubliceerd op | Views: 207

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Cosmeticamerk Estée Lauder zag de verkoop met een derde teruglopen in het afgelopen kwartaal doordat wereldwijd veel winkels hun deuren moesten sluiten wegens de uitbraak van het coronavirus. Toegenomen onlineverkopen konden de terugval niet voldoende compenseren. In Noord- en Zuid-Amerika verloor het bedrijf ruim de helft van zijn omzet.

Het Amerikaanse cosmeticamerk zag in de afgelopen periode met name de vraag naar make-up en geurtjes inzakken. De verkoop van producten voor het haar werden minder hard geraakt door de crisis.

De totale omzet van Estée Lauder liep in het laatste kwartaal van het gebroken boekjaar terug naar ruim 2,4 miljard dollar. Onder de streep kwam het bedrijf uit op een verlies van ruim 460 miljoen dollar, tegen 160 miljoen euro winst in dezelfde periode vorig jaar. Over het hele boekjaar kwam de omzet uit op 14,3 miljard dollar, 4 procent minder dan vorig jaar.

In Azië zijn inmiddels bijna alle winkels van Estée Lauder weer geopend. In Noord- en Zuid-Amerika waren eind juni nog zo'n 20 procent van de winkels gesloten. Ook wordt er sinds de uitbraak van het coronavirus een stuk minder gevlogen, waardoor winkels op luchthavens veel minder verkopen.

Estée Lauder spreekt vanwege de economische onzekerheden geen verwachting uit voor het volgende boekjaar.