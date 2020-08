Moeder Victoria's Secrets verrast met kwartaalwinst in crisistijd

Gepubliceerd op | Views: 312

COLUMBUS (AFN/RTR) - L Brands, het Amerikaanse bedrijf achter lingeriemerk Victoria's Secret en maker van verzorgingsproducten Bath & Body Works, heeft het tweede kwartaal van het jaar afgesloten met een kwartaalwinst. De resultaten werden vooruit geholpen door de boost in onlineverkopen als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het cornavirus tegen te gaan. Kenners hadden juist op een verlies gerekend, mede door de winkelsluitingen.

De resultaten van L Brands in het tweede kwartaal veel sterker dan verwacht. De onderneming zag de vergelijkbare verkopen bij Bath & Body Works met 123 procent stijgen. De lingeriesetjes van Victoria's Secret brachten op vergelijkbare basis 28 procent meer op.

Door tijdelijke winkelsluitingen was evenwel sprake van een omzetval. De gerapporteerde opbrengsten van L Brands daalden met 20 procent tot 2,2 miljard dollar. De winst per aandeel kwam uit op 0,25 dollar, tegen een resultaat van 0,24 dollar een jaar eerder. Kenners rekenden in doorsnee op een negatief resultaat van 0,42 dollar.

Door de tijdelijke winkelsluitingen nam L Brands al afscheid van 850 werknemers. Daarbij draaide de keten een aantal van zijn winkels van Victoria's Secret permanent op slot. Eerder probeerde L Brands een meerderheidsbelang in het lingeriemerk van de hand te doen, maar zag het bedrijf de deal op het laatste moment afketsen.