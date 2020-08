KBC verlaagt advies Adyen

quote: Studentenrekening schreef op 20 augustus 2020 10:37:

Ik verricht mijn betalingen binnen enkele seconden wereldwijd voor 0,- euro via crypto (stablecoins op EOS/TRON). Voor Jan met de Pet is dat nog een beetje te moeilijk, maar geloof mij er zijn tal van (kapitaalkrachtige) startups bezig met het bouwen van vriendelijke grafische interfaces die het ook voor 'de normale man' en bedrijven makkelijker gaan maken om in de toekomst transacties veel goedkoper via Blockchain uit te gaan voeren. Daarnaast zijn ook Centrale Banken bezig met plannen om stablecoins uit gaan geven. De meesten zullen in de toekomst niet eens doorhebben dat er op de achtergrond een Blockchain wordt gebruikt.



Gratis wereldwijde transacties. Het is nu al mogelijk. Stripe, Adyen, Wirecard, Mollie, American Express, VISA, Mastercard, Transferwise, WU, GWK, etc het hun exorbitant hoge tarieven zullen het lastig krijgen om daarmee te concurreren.

Probleem is alleen dat er geen verdien model achter zit en er dus geen geld is om infrastructuur aan te leggen. Voor verkopers/retailers kost het bakken met geld om zoiets als Stanleycoins infrastructuur aan te leggen die misschien 0,001% van de klanten gaat gebruiken.Adyen is niet groot omdat het zo makkelijk voor de consument is. Adyen is groot omdat het voor de verkoper zo makkelijk is om alle betalingsmethodes via een enkel platform te laten lopen. Zij kunnen zich dus focussen op het leveren van het product i.p.v. betaalmethodes. Als ik bedden of vakanties online verkoop wil ik me bezig houden met vakanties en bedden niet met betaalmethodes. Ik als verkoper geef daar graag een marge voor op.