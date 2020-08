'Sterke resultaten voor Boskalis'

Gepubliceerd op | Views: 742

AMSTERDAM (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar sterke operationele resultaten behaald. Dat meldde KBC Securities.

Volgens KBC vielen de omzet, het bedrijfsresultaat en het orderboek hoger uit dan verwacht. De bank denkt dat heel 2020 duidelijk beter zal uitvallen dan eerder gedacht. De financiële positie is solide, aldus KBC. Boskalis kondigde aan zijn aandeleninkoopprogramma te hervatten.

Het advies bij KBC staat op accumulate, met een koersdoel van 18,50 euro.

ING spreekt van solide prestaties voor Boskalis, met een hoger dan verwachte winstverwachting voor dit jaar. Het hervatten van de aandeleninkoop onderstreept volgens de bank de gezonde financiële positie van Boskalis. ING heeft een hold-advies voor Boskalis, met een koersdoel van 19 euro.

Het aandeel Boskalis noteerde donderdag omstreeks 09.35 uur een plus van 10,7 procent op 18,20 euro. Daarmee was het met afstand de sterkste stijger in de MidKap.