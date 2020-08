Novisource moet NOW-subsidie terugstorten

Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - Novisource moet eerder ontvangen loonsubsidie om het bedrijf door de crisis te loodsen terugstorten. Het consultantsbureau dat zich op verandermanagement richt meldt in het halfjaarverslag dat de drempel van 20 procent omzetverlies niet is bereikt. Daarom zal het bedrag in het derde kwartaal worden teruggestort. Ook zal het bedrijf dan uitgestelde belastingen voldoen.

Novisource zag de omzet in de eerste jaarhelft met 9 procent dalen tot 6,6 miljoen euro. Vooral in het eerste kwartaal waren de prestaties volgens de onderneming goed. Daarnaast trof het bedrijf snel maatregelen toen bleek dat de crisis een enorme impact had op klanten van Novisource.

Het terugkerende bedrijfsresultaat in de eerste zes maanden van 2020 kwam uit op 536.000 euro tegen 615.000 euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde een bedrag van 263.000 euro.

Novisource erkent dat 2020 niet het jaar is waarin het zijn aandeelhouders groei kan voorschotelen. Na het terugbetalen van de steunmaatregelen en de belastingafdracht heeft Novisource naar eigen zeggen een nettokaspositie van 3 miljoen euro. Ook heeft het bedrijf nog een kredietfaciliteit van 750.000 euro achter de hand. Het bedrijf houdt verder vertrouwen in de lange termijn.