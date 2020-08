Wirecard verliest notering in lijstje hoofdfondsen Duitse beurs

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Het gevallen Duitse fintechbedrijf Wirecard degradeert uit het lijstje met hoofdfondsen van de beurs in Frankfurt. Aandelen van het failliete bedrijf worden dan niet meer verhandeld in hoofdindex DAX, maar het fonds staat dan genoteerd in de MDAX voor middelgrote fondsen. Dit heeft beursuitbater Deutsche Börse bekendgemaakt.

Wirecard stortte in juni in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro op de balans kwijt was en mogelijk nooit had bestaan. Daarnaast had het bedrijf 3,5 miljard euro aan schulden. Het gaat om een van de grootste fraudegevallen in de moderne Duitse geschiedenis. Oud-topman Markus Braun en drie andere voormalige bestuurders zijn gearresteerd.

Wirecard wordt in hoofdindex DAX vervangen door maaltijdbezorger Delivery Hero. Dat bedrijf verhoogde onlangs zijn verwachtingen na een onstuimige groei in de periode waarin op veel van zijn markten een lockdown gold vanwege het coronavirus.