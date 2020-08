Boskalis en BAM uitblinkers op rood Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.613

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Boskalis was donderdag in trek op de Amsterdamse beurs dankzij sterke resultaten van de baggeraar. De Europese beurzen deden een stap terug. De stemming werd gedrukt door de vergaderingsnotulen van de Amerikaanse Federal Reserve, waarin de beleidsmakers hun zorgen uitten over het economische herstel van de grootste economie ter wereld. Op het Damrak werd betaalbedrijf Adyen, dat ook met resultaten kwam, lager gezet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent in de min op 554,38 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 801,24 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,8 procent.

Bij de middelgrote bedrijven werd Boskalis dik 11 procent meer waard. De baggeraar en maritiem dienstverlener kijkt tevreden terug op de eerste jaarhelft waarin het bedrijf naar eigen zeggen operationeel bijzonder goed heeft gepresteerd ondanks de coronacrisis. Het bedrijf wist de winstgevendheid op te voeren en gaat de inkoop van eigen aandelen hervatten.

BAM zag een stevige openingswinst verdampen en daalde 0,2 procent. De bouwer had wel flink last van de coronapandemie en sloot de eerste helft van 2020 af met een verlies van dik 234 miljoen euro. Het bedrijf had de markten al gewaarschuwd voor een negatief resultaat. Voor de tweede jaarhelft voorziet de bouwer een positief gecorrigeerd resultaat voor belastingen.

Adyen was de grootste daler in de AEX met een min van 5,2 procent. Het betaalbedrijf profiteerde in de eerste jaarhelft van de toename van het online winkelen, mede door de coronacrisis, maar de resultaten vielen tegen. Ook heeft Adyen in Azië klanten gewonnen door de problemen bij de Duitse branchegenoot Wirecard. Analisten van KBC Securities verlaagden hun advies voor Adyen.

Galapagos voerde de schaarse stijgers bij de hoofdfondsen aan met een plus van 4,3 procent. Het aandeel raakte een dag eerder bijna een kwart aan waarde kwijt na een tegenvaller met het reumamiddel van de biotechnoloog in de Verenigde Staten. Op de lokale markt won Stern 2,5 procent dankzij meevallende resultaten van de autodealergroep.

In Frankfurt won Wirecard 0,6 procent. Het gevallen Duitse fintechbedrijf degradeert uit de Duitse hoofdindex en wordt vervangen door maaltijdbezorger Delivery Hero (min 0,7 procent).

De euro was 1,1862 dollar waard, tegen 1,1909 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 42,57 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent goedkoper, op 45,03 dollar per vat.