Geplaagd BAM zet verlies van dik 234 miljoen euro in de boeken

Gepubliceerd op | Views: 3.145

BUNNIK (AFN) - Bouwer BAM heeft de eerste helft van 2020 afgesloten met een verlies van dik 234 miljoen euro. Naast de "buitengewone omstandigheden" van de coronacrisis kampte de bouwonderneming ook met verliezen bij BAM International en andere kostenposten. Verder had BAM te maken met afschrijvingen op onder meer goodwill.

Het negatieve resultaat komt niet als een verrassing. BAM had de markten eerder al gewaarschuwd dat het de eerste helft van het jaar een gecorrigeerd verlies van 130 miljoen tot 150 miljoen euro zou schrijven. Dit bedrag kwam uiteindelijk uit op min 134 miljoen euro. Bij BAM International, wat wordt afgebouwd, was sprake van een verlies van 56 miljoen euro.

Ook schikte BAM voor een bedrag met Keulen vanwege de vele problemen rond de aanleg van een metrolijn in de Duitse stad in maart 2009. Dit kostte de bouwer uiteindelijk 36 miljoen euro. Op papier moest BAM ook nog 116 miljoen euro afschrijven op onder meer goodwill en belastingkwesties.

Zorgen om infratak

Verder zijn er zorgen over de ontwikkeling van de Nederlandse infratak en de Duitse bouwdivisie. Het Nederlandse bouw- en vastgoedbedrijf, het Britse infrabedrijf en BAM PPP presteerden volgens de onderneming goed.

Door de crisis kwam het werk op verschillende bouwplaatsen vanwege coronamaatregelen stil te liggen. Op andere bouwlocaties moesten aanpassingen aan werkprocessen worden gedaan, wat de effectiviteit raakte. Dit werd door BAM in de omzet gevoeld. De opbrengsten in het tweede kwartaal daalden met 19 procent, oftewel 360 miljoen euro.

Op grond van de huidige marktomstandigheden, met de crisis in het achterhoofd, en de sterke orderportefeuille verwacht BAM voor de tweede helft van 2020 een positief gecorrigeerd resultaat voor belastingen. Het bedrijf zegt onder meer te profiteren van steunmaatregelen van overheden. Verder heeft het bedrijf de kosten verlaagd.

Volgens Frans den Houter, die tot het moment dat Ruud Joosten de leiding krijgt bij de bouwer, de touwtjes in handen heeft, was sprake van een uitdagend kwartaal. In samenwerking met Joosten, die nog wel de goedkeuring van de aandeelhouders moet krijgen, wil de financieel directeur een strategisch plan opstellen "gebaseerd op de sterke punten van BAM".