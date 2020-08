Minder grote krimp in investeringen in juni

Gepubliceerd op | Views: 461

DEN HAAG (AFN) - Het volume van investeringen in materiële vaste activa lag in juni 5,6 procent onder het niveau van dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee is de krimp minder fors dan de twee voorgaande maanden waar de investeringen op jaarbasis met 11,3 procent en 19,3 procent opdroogden.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd nog altijd minder geïnvesteerd in personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens, maar ook in vliegtuigen. Daartegenover namen uitgaven voor infrastructuur toe.

Het CBS merkt wel op dat juni dit jaar meer werkdagen heeft dan juni 2019. De cijfers zijn niet gecorrigeerd. Verder meldt het statistiekbureau dat de condities voor investeringen in augustus minder ongunstig dan in juni.