Werkloosheid loopt op tot 4,5 procent

De dollar is inmiddels gedaald van bijna 1,20 naar 1,18 en ik hoor de analisten opeens nietsover....als de dollar daalt tot 1,20 stonden ze klaar met analyse dat dit de reden is dat aex achterblijft....nu gebeurt het omgekeerde is aex gisteren alsnog behoorlijk onderuit gedaald en alle indices stegen flink...toen werd galapagos als kwaadmaker gezien... aar dit fonds weegt maar ca 1 procent in de index....dus daling van 0,2 procrnt is toe te schrijven aan dit fonds....dat is natuurlijk geen oorzaak vd daling aex tov een stijging vd beurzen van europa en wallstreet en bij dik stijgende dollar naar bijna 1,18....Ik hoop echt dat er deugdelijke analyses worden gemaakt vh achterblijven vd index en helaas niet schuld geven aan de techno bubble...want wij hebben ool techno.fds die blijven ook flink achter...kjjl maar naar asml asmi etc..

Check onzs futures die wederom negatief staan omdat wallstreet een keer zijn topnivo niet kon vasthouden en minieme winstnemingen waren moet onze aez future direct hierop onderuit gaan..we staan al behoorlijk achter en bij elke minieme daling van wallstreet dalen wij tienvoudig....aegon staat bijna op 2 euro...toen aex op 200 stond hebben we deze niveaus niet gezien....dat geldt voor onze banken en verzekeringssector die ver onder hun intrinsieke waarden worden verhandeld...dit komt comtinue door dit soort massale sello off terwijl alle overige beurzen met name wallstreet zich goed stand h houdt.