Wall Street eindigt in het rood

Gepubliceerd op | Views: 247

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn dinsdag met rode cijfers geëindigd, na de winsten van de voorgaande handelsdagen. Beleggers op Wall Street waren wat voorzichtig, mede vanwege handelszorgen. Uit het kwartaalbericht van kluswinkelketen Home Depot kon worden opgemaakt dat bedrijven de effecten van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog beginnen te voelen. Daarnaast werd vooral uitgekeken naar de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole later deze week.

De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent lager op 25.962,44 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent tot 2900,51 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent tot 7948,56 punten.

Home Depot werd 4,4 procent hoger gezet dankzij beter dan verwachte cijfers. De doe-het-zelfketen stelde wel de vooruitzichten voor de omzetgroei neerwaarts bij. Door Amerikaanse importtarieven lijken Amerikanen minder bereid om geld uit te geven, zo waarschuwde de onderneming. De kleinere branchegenoot Lowe's, die deze week ook resultaten publiceert, liftte mee met een plus van 3,1 procent.

Medtronic

De producent van medische apparatuur Medtronic won 2,6 procent na cijfers. Het bedrijf verhoogde de verwachting voor het hele jaar. Warenhuisketen Kohl's kwam met tegenvallende kwartaalcijfers. Het aandeel ging 7 procent onderuit. De Chinese zoekmachinegigant Baidu, met beursnotering in New York, steeg 4,3 procent. De tegenhanger van Google rapporteerde een lichte stijging van de omzet, terwijl op de handelsvloeren een daling werd verwacht.

De maker van diergeneesmiddelen Elanco Animal Health verloor 8,6 procent. De voormalige divisie van farmaceut Eli Lilly koopt de tak voor diergeneesmiddelen van de Duitse chemiereus Bayer. Met de deal in contanten en aandelen is 7,6 miljard dollar gemoeid.

Beyond Meat

Een winnaar met een plus van 6,6 procent was de maker van vleesvervangers Beyond Meat dankzij een adviesverhoging van JPMorgan Chase. De afgelopen tijd kwam de koers van Beyond Meat nog onder druk te staan. Computer- en printermaker HP Inc. kreeg juist een adviesverlaging van Citi aan zijn broek en leverde 1,6 procent aan waarde in.

De euro was 1,1100 dollar waard tegen 1,1090 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 56,34 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 59,92 dollar per vat.