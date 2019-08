Kardan praat over investering in Tahal

Gepubliceerd op | Views: 13

AMSTERDAM (AFN) - De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij Kardan heeft een voorlopige overeenkomst getekend met een investeerder over een mogelijke deelneming in dochterbedrijf Tahal. Daarbij kan die niet nader genoemde partij een controlerend belang nemen in Tahal.

De investering zou moeten plaatsvinden in ruil voor nieuw uitgegeven aandelen Tahal en moet de financiële positie van Tahal versterken en de ontwikkeling in de toekomst ondersteunen. De partij heeft ingestemd met een periode van 45 dagen voor boekenonderzoek en het tekenen van bindende overeenkomsten, aldus Kardan. Deze periode kan verkort worden tot 30 dagen.

De investering is afhankelijk van verschillende voorwaarden, waaronder instemming van schuldeisers van Kardan. Het is niet zeker dat er een definitieve overeenkomst wordt bereikt.