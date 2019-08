Gepubliceerd op | Views: 949 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/RTR) - Een van de Amerikaanse bankregelgevers heeft dinsdag ingestemd met een versoepeling van de regels met betrekking tot handelen met eigen geld. De U.S. Office of the Comptroller of the Currency, dat deel uitmaakt van het Amerikaanse ministerie van Financiën, ging akkoord met de aanpassingen van de zogeheten 'Volcker Rule', zonder daarbij in details te treden. Naar verwachting volgen de overige vier toezichthouders binnenkort.

De Volcker Rule, genoemd naar de voormalige Fed-president Paul Volcker, bepaalt dat banken niet in bepaalde financiële producten mogen handelen met eigen geld. Dat mogen ze alleen met het vermogen van klanten. Die regel is bedoeld om te voorkomen dat banken te veel risico lopen en grote handelsverliezen lijden. De strenge regels zijn veel banken al langer een doorn in het oog omdat onduidelijk is wat er precies wel en niet mag. Daardoor zouden banken soms te voorzichtig zijn.

De toezichthouders kwamen vorig jaar al met een voorstel tot verandering, maar dat werd door de banken afgewezen. De ophanden zijnde aanpassing zou beter aansluiten bij al bestaande regels.