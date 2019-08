Italiaanse premier Conte neemt ontslag

Dat zal zo'n vaart niet lopen. Ja, eventjes. In het begin. Nog eventjes wachten en dan kan de hele wereld zien wat het verlaten van de EU voor consequenties heeft. Als de EU de rug recht houdt, wordt het een harde Brexit, met als gevolg, voedseltekorten, medicijntekorten, faillissementen, relletjes en opstanden. Mogelijk zelfs het uiteenvallen in drie delen van het VK. Wie dan nog in de EU zijn/haar vingertje opsteekt van "We moeten er uit". zal ongenadig worden afgestraft. Het zal de EU meer samenhang geven en mogelijk komt er dan een echte consensus tussen de voor- en tegenstanders, waarmee we weer een groot aantal jaren verder kunnen. En dan ook nog eens zonder toe de geven aan de dwingelandij van de US. Dat wordt ook tijd. Duurt even, maar we gaan het zien. Houdt moed.