Benelux kaart handelsbeperkingen aan bij EU

Knight V schreef op 20 aug 2019 om 17:03:

Kwartje van KOK blijft ons nekken.

Is een mythe: Kwartje van Kok was 18,3 cent (8,3 eurocent). De drie jaar daarna is de benzine accijns niet verhoogd nl.wikipedia.org/wiki/Kwartje_van_Kok We hebben in Nederland zeker een hoge accijns, dat is bewust en verstandig. Anders zouden er nog meer files en nog viezere auto's zijn. We moeten van die fossiele brandstoffen af. De opbrengst komt allemaal in het staatsbudget terecht, geld dat dus niet uit andere belastingen hoeft te komen.We subsidiëren de auto trouwens. Als je echt alle kosten zou meerekenen dan zou autorijden helemaal onbetaalbaar zijn. Wat denk je van dat we de helft van de ruimte in onze steden aan de auto opofferen?