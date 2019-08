EU: Johnson stuurt aan op harde grens Ierland

Natuurlijk kan Boris Johnson eens de mensen in Noord Ierland gaan raadplegen.

Laat hen zeggen wat ze willen, een grens in zee waarmee het goede vrijdag akkoord in stand blijft of een harde grens door Ierland met gewelddadige confrontaties.

Maar dat gaat hij natuurlijk niet doen, het VK gaat zijn reet afvegen met dat vredesakkoord onder luid gejuich van de DUP.