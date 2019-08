EU: Johnson stuurt aan op harde grens Ierland

Gepubliceerd op | Views: 1.638 | Onderwerpen: Europa, Ierland

BRUSSEL (AFN) - De Britse premier Boris Johnson steunt met zijn afwijzing van de zogenoemde backstop in feite een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland. EU-president Donald Tusk twittert dat in reactie op een brief van Johnson waarin hij vraagt deze noodoplossing voor de Ierse grenskwestie bij heronderhandelingen te verwijderen uit het scheidingsakkoord.

"De backstop is een verzekering om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden tenzij en tot er een alternatief is gevonden", aldus Tusk. "Zij die ertegen zijn en geen realistische alternatieven voorstellen steunen in feite de herinvoering van een grens. Zelfs als ze dat niet erkennen." De Europese Commissie heeft volgens een woordvoerster hetzelfde standpunt als Tusk.

De backstop komt erop neer dat het Verenigd Koninkrijk inclusief Noord-Ierland in de douane-unie blijft met de EU, waardoor het geen eigen handelsverdragen kan sluiten. Dat is volgens Johnson niet waar de Britten in het referendum voor hebben gestemd. Hij vindt de backstop "ondemocratisch en inconsistent met de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk".

31 oktober

Johnson schrijft niet terug te willen naar een harde grens. Hij pleit voor "flexibele en creatieve oplossingen". De backstop zou moeten worden vervangen door "alternatieve regelingen". Waar die uit moeten bestaan blijft onduidelijk.

Het Verenigd Koninkrijk vertrekt als het aan Johnson ligt op 31 oktober uit de EU. Bij een door vrijwel niemand gewenste no-dealbrexit dreigt er ook een harde grens in Ierland. Met zijn brief wil Johson de druk opvoeren om het akkoord dat zijn voorganger Theresa May heeft gesloten open te breken, maar de EU heeft al vele malen gezegd dat daarover niet wordt heronderhandeld.

Johnson heeft geen voorstel gedaan voor gesprekken met EU-leiders, aldus de commissiewoordvoerster. Hij bezoekt deze week wel de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron. De Britse premier treft Tusk eind deze week op de G7-top in de Franse badplaats Biarritz.