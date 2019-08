Gepubliceerd op | Views: 325

ATALANTA (AFN) - De Amerikaanse klusketen Home Depot is bezorgd over de impact van de aanhoudende handelsoorlog tussen China en de VS. Volgens het bedrijf zorgt de vete tussen de grootmachten er onder meer voor dat consumenten minder geld uitgeven, wat mogelijk ook negatief kan uitpakken voor Home Depot.

De keten verlaagde zijn verwachtingen voor de verkopen in winkels die langer dan een jaar open zijn. Ging Home Depot hier eerder uit van 5 procent meer omzet, dat is nu nog 4 procent. Ook de verwachting voor de totale omzet werd neerwaarts bijgesteld. Naast handelstarieven zit ook de prijsdaling van timmerhout de onderneming dwars.

Home Depot sloot het tweede kwartaal af met een omzet van 30,8 miljard dollar. Dat was op jaarbasis 1,2 procent meer. Onder de streep resteerde 3,5 miljard dollar, hetgeen nagenoeg even veel was in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018.